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вчера 21:56
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Казахстанские боксеры завоевали три золотые медали на турнире в Венгрии
ДЕБРЕЦЕН. КАЗИНФОРМ - В Дебрецене (Венгрия) состоялись финальные поединки турнира «Иштван Бочкай» с участием казахстанских боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.
По их итогам в активе команды Казахстана три золотые медали.
В категории до 52 килограммов Сабырхан Махмуд победил Лалитха Прасада Полипалли (Индия ).
Айбек Оралбай праздновал победу в весовой категории до 91 килограмма. В финале он оказался сильнее Гауравы Чауханы (Индия).
В женских соревнованиях Римма Волосенко одержала победу над россиянкой Екатериной Дынник (до 64 килограммов).
В свою очередь на вторую ступень пьедестала поднялся Талгат Шайкен. В финале категории до 69 килограммов он уступил французу Вахиду Хамбли.
Добавим, что ранее бронзовые медали завоевали Айдос Арапов (до 57 килограммов), Нурбек Оралбай (до 81 килограмма), а также Дамир Тойбай (свыше 91 килограмма) и Марина Вольнова (до 69 килограммов).
Таким образом, в активе команды Казахстана восемь наград.
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