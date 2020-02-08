Казахстанские боксеры завоевали три золотые медали на турнире в Венгрии

ДЕБРЕЦЕН. КАЗИНФОРМ - В Дебрецене (Венгрия) состоялись финальные поединки турнира «Иштван Бочкай» с участием казахстанских боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

По их итогам в активе команды Казахстана три золотые медали.

В категории до 52 килограммов Сабырхан Махмуд победил Лалитха Прасада Полипалли (Индия ).

Айбек Оралбай праздновал победу в весовой категории до 91 килограмма. В финале он оказался сильнее Гауравы Чауханы (Индия).

В женских соревнованиях Римма Волосенко одержала победу над россиянкой Екатериной Дынник (до 64 килограммов).

В свою очередь на вторую ступень пьедестала поднялся Талгат Шайкен. В финале категории до 69 килограммов он уступил французу Вахиду Хамбли.

Добавим, что ранее бронзовые медали завоевали Айдос Арапов (до 57 килограммов), Нурбек Оралбай (до 81 килограмма), а также Дамир Тойбай (свыше 91 килограмма) и Марина Вольнова (до 69 килограммов).

Таким образом, в активе команды Казахстана восемь наград.



