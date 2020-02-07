Казахстанские боксеры завоевали три «бронзы» в полуфинале турнира в Венгрии

ДЕБРЕЦЕН. КАЗИНФОРМ - В Дебрецене (Венгрия) состоялись полуфинальные поединки в рамках крупного международного турнира по боксу «Иштван Бочкай». По их итогам в активе Казахстана три бронзовые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Бронзовые медали завоевали Айдос Арапов (до 57 килограммов), уступивший Самуэлю Кистохарри (Франция), Нурбек Оралбай (до 81 килограмма), проигравший Газимагомеду Джалидову ( Испания), а также Дамир Тойбай (свыше 91 килограмма). Тяжеловес не смог пройти Марко Милуна (Хорватия).

В свою очередь, за золотые медали в финале будут биться Сабырхан Махмуд (до 52 килограммов), Талгат Шайкен (до 69 килограммов) и Айбек Оралбай (до 91 килограмма). Они оказались сильнее Федерикко Серру (Италия), Ярослава Самоталова (Украина ) и Флорентина Вилфреда (Франция) соответственно. Финальные поединки пройдут 7 февраля.

