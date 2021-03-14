Казахстанские боксеры завоевали две золотые медали на турнире в Германии

КЕЛЬН. КАЗИНФОРМ - В немецком городе Кельне завершился международный турнир по боксу. Итогом выступления команды Казахстана стали две золотые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Их завоевали Айбек Оралбай (до 91 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Финальные поединки проиграли и завоевали «серебро» Оразбек Асылкулов (до 57 килограммов), Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Ертуган Зейнулинов (до 63 килограммов), Нурбек Оралбай (до 81 килограмма).

Честь страны в соревновании защищали восемь спортсменов, шестеро из них стали победителями и призерами турнира. В общекомандном зачете сборная страны вышла на первое место.

Как сообщается на официальном сайте акимата г.Нур-Султан, братья-боксеры из столицы Айбек Оралбай и Нурбек Оралбай внесли свой большой вклад в успех казахстанской команды.

Айбек Оралбай завоевал первое место на международном турнире по боксу. В весовой категории до 91 кг наш спортсмен победил в финале бразильского боксера Джуниора Абнера. Младший брат Айбека Нурбек Оралбай (81 кг) завоевал серебряную медаль.

Тренер братьев Оралбаев Аскар Еркебаев отметил, что соревнования прошли на высоком уровне.

«В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены мира. Хорошо выступили мои ученики братья Айбек и Нурбек Оралбай. Не думаю, что Нурбек уступил сопернику. Я благодарен своим ребятам. Мы показали уровень казахского бокса, золото и серебро уедут в столицу. Наша следующая цель - это чемпионат мира. Я уверен, что наши спортсмены проявят себя и принесут для нашей родины новые медали», - рассказал Аскар Еркебаев.

Отметим, что старший из 20-летних столичных братьев-близнецов Айбек стал чемпионом Олимпийских игр среди юниоров, а младший Нурбек завоевал титул чемпиона мира среди молодежи.