Казахстанские боксеры завоевали 4 медали на турнире в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали на тестовом турнире в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации бокса.

Айбек Оралбай стал чемпионом в весовой категории 91 кг, выиграв в финале бразильского боксера.

Также «золото» турнира в весовой категории 52 кг выиграл Сакен Бибосынов.

Санатали Тольтаев стал серебряным призером.

Среди женщин Римма Волосенко выиграла серебряную медаль.