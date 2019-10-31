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Казахстанские боксеры завоевали 4 медали на турнире в Токио

31 Октября 2019 16:24
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Казахстанские боксеры завоевали 4 медали на турнире в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали на тестовом турнире в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации бокса.

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Айбек Оралбай стал чемпионом в весовой категории 91 кг, выиграв в финале бразильского боксера.

Также «золото» турнира в весовой категории 52 кг выиграл Сакен Бибосынов.

Санатали Тольтаев стал серебряным призером.

Среди женщин Римма Волосенко выиграла серебряную медаль.

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Ключевые слова: Спорт,
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