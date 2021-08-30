21:32, 29 Август 2021 | GMT +6
Казахстанские боксеры завоевали 12 медалей на чемпионате в ОАЭ
ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Объединенных Арабских Эмиратах завершился юниорский чемпионат Азии по боксу. Команда Казахстана отметилась 12-ю медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Всего в активе наших боксеров четыре золотых, три серебряных и пять бронзовых наград.
Первыми стали:
До 46 килограммов: Дамир Байпаков
До 52 килограммов: Торехан Сабырхан
До 54 килограммов: Адай Ниязбай
До 57 килограммов: Бахтияр Анарбаев
«Серебро» завоевали:
До 66 килограммов: Ислам Советов
До 81 килограмма: Мохаммед Атиа-Хамед
Свыше 81 килограмма: Ердос Шарипбек
На третьем месте завершили турнир:
До 48 килограммов: Айдар Кадырхан
До 50 килограммов: Илья Калинин
До 60 килограммов: Мадияр Тайпаков
До 70 килограммов: Виктор Литвинов
До 75 килограммов: Даулет Тулемисов.