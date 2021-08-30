Казахстанские боксеры завоевали 12 медалей на чемпионате в ОАЭ

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Объединенных Арабских Эмиратах завершился юниорский чемпионат Азии по боксу. Команда Казахстана отметилась 12-ю медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Всего в активе наших боксеров четыре золотых, три серебряных и пять бронзовых наград. Первыми стали: До 46 килограммов: Дамир Байпаков До 52 килограммов: Торехан Сабырхан До 54 килограммов: Адай Ниязбай До 57 килограммов: Бахтияр Анарбаев «Серебро» завоевали: До 66 килограммов: Ислам Советов До 81 килограмма: Мохаммед Атиа-Хамед Свыше 81 килограмма: Ердос Шарипбек На третьем месте завершили турнир: До 48 килограммов: Айдар Кадырхан До 50 килограммов: Илья Калинин До 60 килограммов: Мадияр Тайпаков До 70 килограммов: Виктор Литвинов До 75 килограммов: Даулет Тулемисов.