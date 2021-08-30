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    21:32, 29 Август 2021 | GMT +6

    Казахстанские боксеры завоевали 12 медалей на чемпионате в ОАЭ

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    ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Объединенных Арабских Эмиратах завершился юниорский чемпионат Азии по боксу. Команда Казахстана отметилась 12-ю медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Всего в активе наших боксеров четыре золотых, три серебряных и пять бронзовых наград.

    Первыми стали:

    До 46 килограммов: Дамир Байпаков

    До 52 килограммов: Торехан Сабырхан

    До 54 килограммов: Адай Ниязбай

    До 57 килограммов: Бахтияр Анарбаев

    «Серебро» завоевали:

    До 66 килограммов: Ислам Советов

    До 81 килограмма: Мохаммед Атиа-Хамед

    Свыше 81 килограмма: Ердос Шарипбек

    На третьем месте завершили турнир:

    До 48 килограммов: Айдар Кадырхан

    До 50 килограммов: Илья Калинин

    До 60 килограммов: Мадияр Тайпаков

    До 70 килограммов: Виктор Литвинов

    До 75 килограммов: Даулет Тулемисов.


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    Спорт ОАЭ Бокс
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