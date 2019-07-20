Казахстанские боксеры завершили Кубок Президента с 18 медалями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 20 июля, в Нур-Султане состоялся заключительный соревновательный день международного турнира Кубок Президента РК по боксу. Представители мужской казахстанской команды завершили соревнования, имея в активе 18 медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

В категории до 52 килограммов золотую награду завоевал Сакен Бибосынов. Рустам Рустамов первенствовал в весе до 57 килограммов. Аблайхану Жусупову не было равных в категории до 69 килограммов, а Турсынбаю Кулахмет - в категории до 75 килограммов. Ерик Альжанов стал победителем весовой категории до 81 килограмма. Василий Левит поднялся на первую ступень пьедестала в весе до 91 килограмма, а Камшыбек Кункабаев - свыше 91 килограмма.

«Серебро» завоевали Махмут Сабырхан (до 52 килограммов), Илья Сулейменов (до 57 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), Талгат Шайкен (до 69 килограммов), Бекзат Нурдаулетов (до 81 килограмма), Айбек Оралбай (до 91 килограмма) и Нурлан Сапарбай (свыше 91 килограмма).

Бронзовые медали на счету следующих боксеров: до 52 килограммов: Олжас Байниязов; до 57 килограммов: Кайрат Ералиев; до 91 килограмма: Абзал Куттыбеков; свыше 91 килограмма: Нурболат Сермаханов. Махмут Сабырхан также получил звание «самого техничного боксера».

«Хороший получился турнир. Были прекрасные поединки. Кому удалось себя проявить? Аблайхану Жусупова. Боксер провел весь турнир на высоком уровне. В финале же встретился с нашим молодым спортсменом Талгатом Шайкеном. Здесь класс Жусупова все-таки был выше. В категории до 75 килограммов снова блеснул Турсынбай Кулахмет. Достойно выступил Камшыбек Кункабаев. А также, конечно, Василий Левит. После досадного поражения на ЧА проявил свою готовность. В финале он встретился с Айбеком Оралбай. Айбек - молодой боксер. Смог провести хороший бой, но не хватило физической подготовки. А вот категория до 57 килограммов увеличила количество вопросов. Здесь у нас нет явного лидера. Поэтому будем дальше смотреть. Такая же ситуация пока и с категорией до 81 килограмма. В общем, будем смотреть»,- прокомментировал турнир главный тренер Галымбек Кенжебаев.







