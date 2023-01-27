Казахстанские боксеры заняли второе место на ЧА-2023 до 22 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская и женская сборные Казахстана по боксу завершили свои выступления на чемпионате Азии до 22 лет в Бангкоке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Соревнования прошли в период с 18 по 26 января.

Как сообщалось ранее, по итогам континентального первенства мужская сборная завоевала 11 медалей, девять медалей завоевала женская сборная Казахстана.

Чемпионами в своих весах стали: Санжар Ташкенбай (49 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг), Махмуд Сабырхан (57кг), Жасмин Кизатова (70 кг) и Гульсая Ержан (81 кг).

Всего, наши мастера на тайском ринге выиграли 5 золотых (трое мужчин и две женщины), 3 серебряных (мужчины) и 12 бронзовых наград (пятеро мужчин и семь женщин).

Таким образом, из 25 боксеров 20 возвращаются на Родину с медалями.

Как сообщает Sports.kz, лидером континентального первенства стала команда Узбекистана.

Общекомандный медальный зачет ЧА-2023 до 22 лет по боксу:

1. Узбекистан — 14-4-3

2. Казахстан — 5-3-12

3. Таиланд — 3-4-2

4. Монголия — 1-4-4

5. Филиппины — 1-1-2

6. Китай — 0-4-1

7. Вьетнам — 0-1-3

8. Непал — 0-1-3

9. Индонезия — 0-1-1

9. Камбоджа — 0-1-1

11. Кыргызстан — 0-0-7

12. Таджикистан — 0-0-3

13. Сингапур — 0-0-1

13. Индонезия — 0-0-1

13. Малайзия — 0-0-1.

Photo: ASBC