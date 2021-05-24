Казахстанские боксеры взлетели в мировом рейтинге после побед в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Серик Мусадилов (9-0, 9 КО) и Николай Шваб (6-0, 3 КО) улучшили свое положение в рейтинге портала Boxrec.com. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Они оба сегодня утром провели свои бои в Майами (США). Мусадилов уже в первом раунде нокаутировал американца Кевина Брауна (2-15, 1 КО) и поднялся в рейтинге первого тяжелого веса на 219-е место (+32 позиции). Шваб единогласным решением судей по итогам шести раундов победил мексиканского боксера Карлоса Хименеса (1-1-1, 0 КО). Теперь казахстанец занимает в рейтинге BoxRec в легком весе 843-е место (+48 позиций).

Добавим, что для Серика Мусадилова и Николая Шваба это были первые бои в 2021 году.







