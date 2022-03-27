Казахстанские боксеры взлетели в мировом рейтинге после побед нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские боксеры Михаил Коханчик (4-0, 4 КО) и Торгынбек Амиров (6-0, 1 КО) существенно улучшили свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com после досрочных побед на вечере бокса в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Михаил Коханчик после второго раунда заставил сдаться таджикистанца Камаридина Шарипова (0-1). В рейтинге BoxRec в полутяжелом весе Михаил поднялся с 336-го места на 298-е. Торгынбек Амиров оформил свою первую победу нокаутом в профи в поединке с еще одним таджикистанским боксером — Бахтоваром Сагизовым (0-2) — во втором раунде. В рейтинге второго полулегкого веса Торгынбек поднялся с 832-го места на 769-е.

Ранее сообщалось, что казахстанский спортсмен Кункабаев поднялся в мировом рейтинге после нокаута узбекистанца.