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Казахстанские боксеры взлетели в мировом рейтинге после очередных побед
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Муса Турсынгалиев (8-0, 6 КО) улучшил свое положение в рейтинге авторитетного сайта Boxrec.com, сообщает Sports.kz.
После победы единогласным решением судей над колумбийцем Дейви Хулио Бассой (20-6, 12 КО) он поднялся в рейтинге полулегкой весовой категории на 51 место и теперь занимает 167-ю позицию.
Также рывок в рейтинге в первом полусреднем весе совершил казахстанец Асхат Уалиханов (4-1, 2 КО). Он тоже победил единогласным решением - американского боксера Анхеля Эрнандеса (13-11-2, 8 КО) - и переместился с 376-го места на 315-е.
Лучшим из казахстанских боксеров в рейтинге BoxRec является экс-чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО). В общем же мировом рейтинге он занимает третье место, уступая американцу Теренсу Кроуфорду (33-0, 24 КО) и мексиканцу Саулю Альваресу (50-1-2, 34 КО).
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