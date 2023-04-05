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Казахстанские боксеры выступят на одном из старейших турниров Европы

Ринат Дусумов
5 Апреля 2023, 20:51
Казахстанские боксеры выступят на одном из старейших турниров Европы Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В июне в Эгере (Венгрия) пройдет международный юношеский и молодежный турнир по боксу памяти Гергея Борнемиссы, на котором выступит и сборная Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

72-й мемориальный турнир пройдет с 5 по 11 июня. Он является одним из старейших европейских международных турниров наряду со «Странджей», «Золотыми перчатками» и «Мемориалом Бочкаи». Турнир назван в честь венгерского лейтенанта, национального героя Гергея Борнемиссы, поддержавшего успешную оборону замка Эгер во время османской осады в 1552 году.

На турнире в Эгере выступят боксеры двух возрастных групп — 2005-2006 г.р. и 2007-2008 г.р. Юноши выступят в 13 весовых категориях, девушки — в 12 весовых категориях.


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