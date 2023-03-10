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    21:45, 09 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанские боксеры выступят на молодежном Кубке мира-2023

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан будет представлен на международном турнире по боксу «Жемчужина Адриатики», который пройдет с 14 по 19 марта в Будве (Черногория), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Международная боксерская ассоциация (IBA) подчеркивает важность предстоящего турнира, поскольку он получит статус молодежного Кубка мира. На соревнованиях выступят юноши и девушки 2005-2006 годов рождения. Юноши выступят в тринадцати весовых категориях, девушки — в двенадцати.

    Помимо Казахстана, участие в турнире примут Куба, Россия, Бразилия, Турция и другие страны. IBA рассматривает молодежный Кубок мира как этап подготовки боксеров к молодежному чемпионату Европы, который пройдет с 23 апреля по 4 мая в Ереване (Армения).


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