Казахстанские боксеры выступят на молодежном Кубке мира-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан будет представлен на международном турнире по боксу «Жемчужина Адриатики», который пройдет с 14 по 19 марта в Будве (Черногория), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Международная боксерская ассоциация (IBA) подчеркивает важность предстоящего турнира, поскольку он получит статус молодежного Кубка мира. На соревнованиях выступят юноши и девушки 2005-2006 годов рождения. Юноши выступят в тринадцати весовых категориях, девушки — в двенадцати.

Помимо Казахстана, участие в турнире примут Куба, Россия, Бразилия, Турция и другие страны. IBA рассматривает молодежный Кубок мира как этап подготовки боксеров к молодежному чемпионату Европы, который пройдет с 23 апреля по 4 мая в Ереване (Армения).