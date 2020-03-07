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Казахстанские боксеры вышли в полуфинал турнира в Финляндии

7 Марта 2020 10:59
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Казахстанские боксеры вышли в полуфинал турнира в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - В Хельсинки (Финляндия) стартовал международный турнир по боксу «Gее Вее». Все казахстанские спортсмены вышел в полуфинал соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Так, выступающий в весовой категории до 63 кг Дилмурат Мижитов одержал победу над соперником из Уго Грау из Франции. В весовой категории 91 кг Тогамбай Сагындык оказался сильнее Виктора Олсона (Швеция). В весовой категории 57 кг Кайрат Ералиев вышел победителем схватки с соперником из Армении Артуром Газаряном. Асланбек Шымбергенов, представляющий Казахстан в весовой категории до 69 кг победил соперника из Монголии Баярху Ганбаатара. В весовой категории до 81 кг Бек Нурмаганбет победил соперника из Нидерландов Ника Денуера. В весе +91 кг Нурлан Сапарбай одержал победу над соперником из Сербии Сергеем Кальчугиным.


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Ключевые слова: Спорт,
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