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Казахстанские боксеры вышли в финал турнира в Финляндии

8 Марта 2020 13:42
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Казахстанские боксеры вышли в финал турнира в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - В Финляндии продолжается международный турнир по боксу Gee Bee. По итогам очередного соревновательного дня в финал соревнований пробились четыре казахстанца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Так, в категории свыше 91 кг Нурлан Сапарбай в полуфинале победил соперника из Финляндии Данила Рантанена.

В весе до 69 кг Асланбек Шымбергенов оказался сильнее финна Айдына Бехруза и вышел в финал.

Также за золотую медаль будет биться и Тогамбай Сагындык (до 91 кг). В 1/2 он победил Ивана Сагайдака (Россия).

А Кайрат Ералиев выступит в финале категории до 57 кг. Он квалифицировался туда, одержав победу над Джорданом Родригесом из Франции.

В свою очередь бронзовыми медалями отметились Бек Нурмаганбет (до 81 кг) и Дилмурат Мижитов (до 63 кг).


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Ключевые слова: Спорт,
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