-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:19
-
-
-
вчера 21:44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:10
-
-
вчера 17:24
-
-
-
Казахстанские боксеры вышли в финал турнира в Финляндии
ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - В Финляндии продолжается международный турнир по боксу Gee Bee. По итогам очередного соревновательного дня в финал соревнований пробились четыре казахстанца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Так, в категории свыше 91 кг Нурлан Сапарбай в полуфинале победил соперника из Финляндии Данила Рантанена.
В весе до 69 кг Асланбек Шымбергенов оказался сильнее финна Айдына Бехруза и вышел в финал.
Также за золотую медаль будет биться и Тогамбай Сагындык (до 91 кг). В 1/2 он победил Ивана Сагайдака (Россия).
А Кайрат Ералиев выступит в финале категории до 57 кг. Он квалифицировался туда, одержав победу над Джорданом Родригесом из Франции.
В свою очередь бронзовыми медалями отметились Бек Нурмаганбет (до 81 кг) и Дилмурат Мижитов (до 63 кг).
- Казахстанец отправил соперника в нокдаун, но проиграл бой в Екатеринбурге
- Рейхерд и Колмаков вошли в ТОП-10 на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в Красноярске
- «Барыс» ведет в серии с «Металлургом» со счетом 3:1
- Двое казахстанцев вышли в ¼ квалификационного турнира по боксу в Аммане
- Олимпийская квалификация: Серик Бибосынов стартовал с победой
- Кубок Дэвиса: Казахстан вышел вперед в матче с Нидерландами
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана