Казахстанские боксеры выиграли пять из пяти боев во второй день ЧМ среди военнослужащих

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве проходит чемпионат мира по боксу среди военнослужащих, на котором выступают и боксеры из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во второй день соревнований выступили пять казахстанцев — все они свои бои выиграли. Ниже представлены результаты боев.

49 кг Темиртас Жусупов — Квак Бум Сео (Южная Корея) — победа Жусупова единогласным решением судей

56 кг Рустем Шауменов — Билел Мхамди (Тунис) — победа Шауменова единогласным решением судей

60 кг Адилет Курметов — Ким Вон Хо (Южная Корея) — победа Курметова единогласным решением судей

64 кг Айтжан Аширхан — Алесей Мазур (Россия) — победа Аширхана раздельным решением судей

75 кг Тимур Нурсеитов — Риад Бушенафа (Алжир) — победа Нурсеитова единогласным решением судей.