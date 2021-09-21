06:30, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6
Казахстанские боксеры выиграли пять из пяти боев во второй день ЧМ среди военнослужащих
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве проходит чемпионат мира по боксу среди военнослужащих, на котором выступают и боксеры из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Во второй день соревнований выступили пять казахстанцев — все они свои бои выиграли. Ниже представлены результаты боев.
49 кг Темиртас Жусупов — Квак Бум Сео (Южная Корея) — победа Жусупова единогласным решением судей
56 кг Рустем Шауменов — Билел Мхамди (Тунис) — победа Шауменова единогласным решением судей
60 кг Адилет Курметов — Ким Вон Хо (Южная Корея) — победа Курметова единогласным решением судей
64 кг Айтжан Аширхан — Алесей Мазур (Россия) — победа Аширхана раздельным решением судей
75 кг Тимур Нурсеитов — Риад Бушенафа (Алжир) — победа Нурсеитова единогласным решением судей.