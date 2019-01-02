-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:55 185
-
-
-
-
-
09:53 1487
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:55 304
-
вчера 23:42 314
-
вчера 23:35 329
-
вчера 23:13 311
-
вчера 23:00 443
-
вчера 22:06 338
-
вчера 21:17 322
-
-
вчера 19:19 352
-
вчера 18:41 6265
-
-
-
вчера 16:53 425
-
вчера 16:00 553
-
вчера 15:41 1166
Казахстанские боксеры вошли в топ-15 рейтинга WBA
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала актуальные версии рейтингов представителей всех весовых категорий, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В среднем весе казахстанский экс-чемпион мира Геннадий Головкин сохранил вторую позицию, уступая лишь Давиду Лемье.
Двое других наших боксеров дебютировали в табеле о рангах на 15-х строчках: Айдос Ербосынулы - во второй средней категории, а Нурсултан Жанабаев - в первой средней.
Напомним, что свои последние поединки Ербосынулы и Жанабаев провели в Москве 23 декабря. Айдос выиграл на отказе в четвертом раунде у бельгийца Илиаса Ачергуи и стал обладателем титула WBO Global, а Нурсултан победил единогласным решением судей филиппинца Арнела Тинампая и завоевал пояс чемпиона WBC Asia.
- Головкину в 2019 году прогнозируют поражение уже не от «Канело»
- Вратарь «Барыса» признан лучшим в КХЛ в декабре
- Эксперт встал на защиту «Канело» после допингового скандала
- Сколько в Казахстане профессиональных боксеров
- Назначен новый главный тренер «Тобола»
- Сборная Казахстана проиграла Швеции на молодежном чемпионате мира
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана