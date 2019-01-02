Казахстанские боксеры вошли в топ-15 рейтинга WBA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала актуальные версии рейтингов представителей всех весовых категорий, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В среднем весе казахстанский экс-чемпион мира Геннадий Головкин сохранил вторую позицию, уступая лишь Давиду Лемье.

Двое других наших боксеров дебютировали в табеле о рангах на 15-х строчках: Айдос Ербосынулы - во второй средней категории, а Нурсултан Жанабаев - в первой средней.

Напомним, что свои последние поединки Ербосынулы и Жанабаев провели в Москве 23 декабря. Айдос выиграл на отказе в четвертом раунде у бельгийца Илиаса Ачергуи и стал обладателем титула WBO Global, а Нурсултан победил единогласным решением судей филиппинца Арнела Тинампая и завоевал пояс чемпиона WBC Asia.