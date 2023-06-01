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    14:51, 01 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге WBA

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    Photo from open sources
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала актуальную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ».

    В супертяжелом весе Жан Кособуцкий остался на 12-й строчке, а Иван Дычко сохранил 15-ю позицию. Чемпионом мира WBA в этой категории является Александр Усик из Украины, а топ-3 составляют американец Деонтей Уайлдер, представитель ДР Конго Мартин Баколе и британский боксер Энтони Джошуа.

    Выступающий в первом тяжелом дивизионе Серик Мусадилов по-прежнему 15-й. Чемпионский пояс в этом весе принадлежит Арсену Гуламиряну из Франции. Лидер рейтинга — кубинец Юниэль Дортикос, за ним следуют россиянин Алексей Егоров и другой кубинский боксер Майк Перес.

    Во второй средней категории Бек Нурмаганбет все так же занимает восьмое место. Абсолютный чемпион в этом весе — Сауль «Канело» Альварес из Мексики, а в первой тройке располагаются американец Деметриус Андраде, Эрик Базинян из Канады и французский боец Кристиан Мбилли.

    Султан Заурбекне изменил своего положения в рейтинге второго полулегкого веса - 10-е место. «Обычным» чемпионом мира WBA в этом весе является доминиканец Эктор Луис Гарсия. Первый номер табеля о рангах — американец Ламонт Роуч-младший, за ним идут представитель Грузии Отар Эраносян и ирландский боксер Джоно Кэрролл.

    Евгений Павловсохранил шестую позицию в рейтинге второй легчайшей категории. На первом месте — Томоки Камеда (Япония), второй — Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан), третий — Кевин Гонсалес (Мексика). Титулом WBA Super в этой категории владеет филиппинец Марлон Тапалес.


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