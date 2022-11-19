Казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге IBF

19 Ноября 2022, 12:49

19 Ноября 2022, 12:49

Казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге IBF

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) выпустила обновленную версию рейтинга боксеров всех весовых категорий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Позиции казахстанцев:

Во втором среднем весе Али Ахмедов остался на шестом месте. Чемпионом мира в этом дивизионе является мексиканец Сауль «Канело» Альварес, а возглавляет рейтинг британский боец Уильям Скалл. Вторая строчка вакантна, на третьей позиции — американец Калеб Плант.

В средней категории, где чемпионский титул принадлежит Геннадию Головкину, Мейирим Нурсултанов сохранил восьмую строчку. Топ-3 рейтинга составляют Эскива Фалькао из Бразилии, австралиец Майкл Зерафа и представитель Мексики Хайме Мунгия.

Во втором полулегком весе Султан Заурбек по-прежнему занимает 13-ю позицию. Чемпион мира - Шавкат Рахимов из Таджикистана, а наивысшим претендентом является француз Самир Зиани, занимающий третью строчку.

Фото из открытых источников