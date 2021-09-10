Казахстанские боксеры узнали свои позиции в новом рейтинге IBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вышла обновленная версия рейтингов Международной боксерской организаций (IBO), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Представляем Вашему вниманию позиции представителей Казахстана:

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий поднялся с 28-го на 21-е место.

Камшыбек Кункабаев остался 47-м в рейтинге первой тяжелой категории, Али Балоев по-прежнему занимает 59-ю строчку, Серик Мусадилов поднялся с 83-го на 82-е место.

Михаил Коханчик сохранил за собой 82-ю позицию в табеле о рангах полутяжелого дивизиона.

Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы остался 14-м, Бек Нурмаганбет отыграл одну строчку и стал 57-м, а Али Ахмедов поднялся с 64-й на 62-ю отметку.

В среднем весе, где чемпионом мира IBO является Геннадий Головкин, Жанибек Алимханулы по-прежнему занимает четвертое место, Канат Ислам — 23-й (был 24-м), Мейирим Нурсултанов стал выше на две позиции — 33-й, Абай Толеш также улучшил положение на две строки — 84-й.

Выступающий в первом среднем весе Садриддин Ахмедов потерял одну строчку и стал 26-м, Турсынбай Кулахмет — 47-й (+2).

Полусредневес Данияр Елеусинов, занимавший в предыдущем выпуске 20-е место, в актуальном релизе расположился на 19-м. Нурсултан Жанабаев стал выше на четыре строки — 50-й.

Батыр Джукембаев поднялся с 28-го на 27-е место в первом полусреднем дивизионе.

Во второй полулегкой категории Султан Заурбек располагается на 32-й строке (был 36-м), Станислав Калицкий также поправил свое положение — 55-й (был 58-м).

Боксер второго легчайшего дивизиона Евгений Павлов занимает 60-е место, сместившись вниз на одну позицию.

В легчайшем весе Канагат Манатулы отыграл девять строк и теперь занимает 83-ю строчку.