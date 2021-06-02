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    23:42, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанские боксеры узнали свои места в обновленном рейтинге WBO

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBО) опубликовала обновленный рейтинг во всех весовых категориях — некоторые изменения коснулись и казахстанских боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В первом полусреднем весе Батыржан Джукембаев, занимавший 13-ю позицию, ухудшил свое положение и покинул ТОП-15. В среднем весе Анатолий Муратов улучшил положение и поднялся с восьмой на седьмую строчку рейтинга.

    В супертяжелом весе Жан Кособуцкий сохранил 15-ю позицию, в первой тяжелой категории Серик Мусадилов остался на 14-й строчке, выступающий во втором среднем весе Айдос Ербосынулы сохранил за собой первое место, в первом среднем весе Садриддин Ахмедов остается 15-м, Евгений Павлов по-прежнему располагается на десятой отметке в рейтинге второго легчайшего веса.

    Напомним, по итогам чемпионата Азии, который прошёл в Дубае, сборная Казахстана по боксу завоевала 16 медалей: 8 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые.

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