Казахстанские боксеры узнали свои места в обновленном рейтинге WBC
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортивное издание Vringe.com опубликовало изменения в позициях казахстанских боксеров в обновленном рейтинге WBC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
По результатам последнего рейтинга, казахстанские бойцы, а именно Жанибек Алимханулы и Батыр Джукембаев улучшили свои позиции. Алимханулы совершил рывок с девятой строчки на шестую, а прогресс Джукембаева составил одну позицию — с десятого на девятое место. Также стоит отметить регресс представителя Казахстана в легком весе, Виктор Коточигов, занимавший 14-ю строчку, вылетел из ТОП-15.
Приводим изменения в весовых категориях с участием казахстанских боксеров.
Средний вес (до 72,6 кг):
— Жанибек Алимханулы (Казахстан) поднялся с 9-й позиции на 6-ю;
— Матвей Коробов (Россия) поднялся с 10-й позиции на 9-ю.
Первый полусредний вес (до 63,5 кг):
— Батыр Джукембаев (Казахстан) поднялся с 10-й позиции на 9-ю;
— Эдуард Трояновский (Россия) опустился с 8-й позиции на 12-ю;
— Батыр Ахмедов (Россия), занимавший 14-ю позицию, покинул топ-15;
Лёгкий вес (до 61,2 кг):
— Василий Ломаченко (Украина) потерял звание «франчайзингового» чемпиона и занял 1-ю позицию в топ-15;
— Заур Абдуллаев (Россия) опустился с 7-й позиции на 8-ю;
— Виктор Коточигов (Казахстан), занимавший 14-ю позицию, покинул топ-15.
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