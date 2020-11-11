Казахстанские боксеры узнали свои места в обновленном рейтинге WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортивное издание Vringe.com опубликовало изменения в позициях казахстанских боксеров в обновленном рейтинге WBC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По результатам последнего рейтинга, казахстанские бойцы, а именно Жанибек Алимханулы и Батыр Джукембаев улучшили свои позиции. Алимханулы совершил рывок с девятой строчки на шестую, а прогресс Джукембаева составил одну позицию — с десятого на девятое место. Также стоит отметить регресс представителя Казахстана в легком весе, Виктор Коточигов, занимавший 14-ю строчку, вылетел из ТОП-15.

Приводим изменения в весовых категориях с участием казахстанских боксеров.

Средний вес (до 72,6 кг):

— Жанибек Алимханулы (Казахстан) поднялся с 9-й позиции на 6-ю;

— Матвей Коробов (Россия) поднялся с 10-й позиции на 9-ю.

Первый полусредний вес (до 63,5 кг):

— Батыр Джукембаев (Казахстан) поднялся с 10-й позиции на 9-ю;

— Эдуард Трояновский (Россия) опустился с 8-й позиции на 12-ю;

— Батыр Ахмедов (Россия), занимавший 14-ю позицию, покинул топ-15;

Лёгкий вес (до 61,2 кг):

— Василий Ломаченко (Украина) потерял звание «франчайзингового» чемпиона и занял 1-ю позицию в топ-15;

— Заур Абдуллаев (Россия) опустился с 7-й позиции на 8-ю;

— Виктор Коточигов (Казахстан), занимавший 14-ю позицию, покинул топ-15.