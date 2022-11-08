Казахстанские боксеры узнали соперников по полуфиналу ЧА-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны соперники казахстанских боксеров по полуфинальным боям чемпионата Азии-2022 в Аммане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Женщины (9 ноября):

48 кг. Алуа Балкибекова — Фарзона Фозилова (Узбекистан)

50 кг. Назым Кызайбай — Намики Цукими (Япония)

52 кг. Жазира Оракбаева — Ринка Киносита (Япония)

54 кг. Жайна Шекербекова — Хуан Сяо Вень (Тайвань)

57 кг. Карина Ибрагимова — Нести Петесио (Филиппины)

66 кг. Мадина Нуршаева — Чой Хон Гюн (Южная Корея)

70 кг. Дарига Шакимова — Чень Ньень Чинь (Тайвань)

81 кг. Гульсая Ержан — Тхи Хуонг Нгуен (Вьетнам)

+81 кг. Ляззат Кунгейбаева — Альфия Тараннум Акрам (Индия).

Мужчины (10 ноября):

48 кг. Санжар Ташкенбай — Говинд Кумар Сахани (Индия)

51 кг. Сакен Бибосынов — Томоя Цубои (Япония)

54 кг. Махмуд Сабырхан — Шахзод Музафаров (Узбекистан)

57 кг. Серик Темиржанов — Хуссам Уддин Мохаммед (Индия)

60 кг. Саматали Тольтаев — Мохаммад Абу Джаджех (Иордания)

67 кг. Дулат Бекбауов — Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан)

71 кг. Асланбек Шымбергенов — Бьямберден Отгонбаатар (Монголия)

75 кг. Нурканат Райыс — Сейедшахин Мусави (Иран)

80 кг. Нурбек Оралбай — Хуссейн Эйшаиш Иашайш (Иордания)

86 кг. Сагындык Тогамбай — Одаи Рияд Адеальхиндави (Иордания)

92 кг. Айбек Оралбай — Туфан Шарифи (Иран)

+92 кг. Камшыбек Кункабаев — Мухаммад Аброридинов (Таджикистан).

Ранее сообщалось, что казахстанские боксеры гарантировали себе 21 медаль на чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане.

Фото: пресс-служба КФБ