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    06:52, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанские боксеры узнали соперников по полуфиналу ЧА-2022

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны соперники казахстанских боксеров по полуфинальным боям чемпионата Азии-2022 в Аммане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Женщины (9 ноября):

    48 кг. Алуа Балкибекова — Фарзона Фозилова (Узбекистан)

    50 кг. Назым Кызайбай — Намики Цукими (Япония)

    52 кг. Жазира Оракбаева — Ринка Киносита (Япония)

    54 кг. Жайна Шекербекова — Хуан Сяо Вень (Тайвань)

    57 кг. Карина Ибрагимова — Нести Петесио (Филиппины)

    66 кг. Мадина Нуршаева — Чой Хон Гюн (Южная Корея)

    70 кг. Дарига Шакимова — Чень Ньень Чинь (Тайвань)

    81 кг. Гульсая Ержан — Тхи Хуонг Нгуен (Вьетнам)

    +81 кг. Ляззат Кунгейбаева — Альфия Тараннум Акрам (Индия).

    Мужчины (10 ноября):

    48 кг. Санжар Ташкенбай — Говинд Кумар Сахани (Индия)

    51 кг. Сакен Бибосынов — Томоя Цубои (Япония)

    54 кг. Махмуд Сабырхан — Шахзод Музафаров (Узбекистан)

    57 кг. Серик Темиржанов — Хуссам Уддин Мохаммед (Индия)

    60 кг. Саматали Тольтаев — Мохаммад Абу Джаджех (Иордания)

    67 кг. Дулат Бекбауов — Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан)

    71 кг. Асланбек Шымбергенов — Бьямберден Отгонбаатар (Монголия)

    75 кг. Нурканат Райыс — Сейедшахин Мусави (Иран)

    80 кг. Нурбек Оралбай — Хуссейн Эйшаиш Иашайш (Иордания)

    86 кг. Сагындык Тогамбай — Одаи Рияд Адеальхиндави (Иордания)

    92 кг. Айбек Оралбай — Туфан Шарифи (Иран)

    +92 кг. Камшыбек Кункабаев — Мухаммад Аброридинов (Таджикистан).

    Ранее сообщалось, что казахстанские боксеры гарантировали себе 21 медаль на чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане.

    Фото: пресс-служба КФБ

    Теги:
    Бокс Спорт Боевые искусства
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