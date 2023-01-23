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Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет

23 Января 2023, 21:21
Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны соперники казахстанцев по финальным боям на чемпионате Азии до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале турнира мужская сборная Казахстана будет представлена шестью спортсменами: Санжар Ташкенбай (48 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг) и Махмуд Сабырхан (57 кг), Абзал Серик (67 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг) и Диас Молжигитов (75 кг).

Ниже представлены их соперники по финалу.

48 кг. Санжар Ташкенбай — Шодиержон Меликузиев (Узбекистан);

54 кг. Нурсултан Алтынбек — Флинт Джара (Филиппины);

57 кг. Махмуд Сабырхан — Саравут Суктхет (Таиланд);

67 кг. Абзал Серик — Бехзод Хамидов (Узбекистан);

71 кг. Сабыржан Аккалыков — Нурислом Исмоилов (Узбекистан);

75 кг. Диас Молжигитов — Алохон Абдуллаев (Узбекистан).

Ранее сообщалось, что Абзал Серик вышел в финал турнира и будет претендовать на «золото» континентального первенства. Диас Молжигитов вышел в финал континентального первенства и будет биться за «золото». Сабыржан Аккалыков вышел в финал чемпионата Азии и поборется там за золотую медаль. Трое казахстанцев прошли в финал чемпионата Азии-2023 по боксу до 22 лет.


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