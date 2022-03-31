Казахстанские боксеры узнали соперников на старте международного турнира в Сербии

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - На представительном традиционном международном турнире Beogradski pobednik — Memorijal Branko Pešić (Мемориал Бранко Пешича «Белградский победитель») сегодня в ринг выйдут 10 представителей Казахстана, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В последний день марта в турнире стартует единственная девушка, представляющая Казахстан — Назым Ищанова (57 кг) померится силами с болгаркой Светланой Станевой. Действующий чемпион мира Темиртас Жусупов (51 кг) проэкзаменует Омера Аметовича из Сербии, в том же весе Куаныш Дуйсенбай встретится с Артуром Оганесяном (Армения), а Даниял Сабит сразится c представляющим Великобританию Киараном Макдональдом. В 54 кг в соперники Олжасу Байниязову достался бывший казахстанец Садай Фарзалиев, который теперь защищает цвета Турции. В рамках той же категории сойдутся Даулет Молдашев и армянин Джаник Саакян. Мухаммедсабыра Базарбай уулу в 63,5 кг ждет рандеву с Ромео Костой из Уэльса. В 71 кг Нуржан Аманкельди постарается превзойти кубинца Антонио Биссета. Армат Арманулы в 71 кг столкнется с Нурадином Рустамбек уулу из Кыргызстана. И, наконец, в 86 кг Мади Амиров попробует убрать со своего пути украинца Сергея Горскова.



