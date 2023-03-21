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    14:26, 21 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанские боксеры узнали позиции в обновленном рейтинге WBO

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    Фото: Getty Images
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала актуальную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Позиции боксеров из Казахстана:

    Во втором среднем весе Али Ахмедов сохранил 12-ю строчку. Топ-3 составляют американец Деметриус Андраде, Эрик Базинян из Канады и еще один представитель США Диего Пачеко. Чемпион мира в этом весе — мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

    В среднем дивизионе, где чемпионский пояс принадлежит Жанибеку Алимханулы, Геннадий Головкин был помещен на первое место в рейтинге, опередив Лиама Смита из Великобритании и мексиканца Хайме Мунгию. Мейирим Нурсултанов сместился с третьей на четвертую позицию.

    Во второй полулегкой категории Султан Заурбек, занимавший десятую строчку, стал 15-м. Лидером рейтинга является британец Арчи Шарп, второе место — у мексиканца Оскара Вальдеса, третий — американец Альберт Белл. Чемпион мира WBO в этом весе — Эмануэль Наваррете из Мексики.


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