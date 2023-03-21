Казахстанские боксеры узнали позиции в обновленном рейтинге WBO

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала актуальную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Позиции боксеров из Казахстана:

Во втором среднем весе Али Ахмедов сохранил 12-ю строчку. Топ-3 составляют американец Деметриус Андраде, Эрик Базинян из Канады и еще один представитель США Диего Пачеко. Чемпион мира в этом весе — мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

В среднем дивизионе, где чемпионский пояс принадлежит Жанибеку Алимханулы, Геннадий Головкин был помещен на первое место в рейтинге, опередив Лиама Смита из Великобритании и мексиканца Хайме Мунгию. Мейирим Нурсултанов сместился с третьей на четвертую позицию.

Во второй полулегкой категории Султан Заурбек, занимавший десятую строчку, стал 15-м. Лидером рейтинга является британец Арчи Шарп, второе место — у мексиканца Оскара Вальдеса, третий — американец Альберт Белл. Чемпион мира WBO в этом весе — Эмануэль Наваррете из Мексики.