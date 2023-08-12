Казахстанские боксеры узнали позиции в обновленном рейтинге WBC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Позиции боксеров из Казахстана:

В супертяжелом весе чемпион WBC International Жан Кособуцкий остался девятым, Иван Дычко потерял две позиции и занял 32-е место. Чемпионом мира WBC в этом весе является британец Тайсон Фьюри, а топ-3 составляют Деонтей Уайлдер, Энди Руис (оба — США) и Энтони Джошуа (Великобритания).

Во второй средней категории Али Ахмедов по-прежнему занимает седьмое место. Абсолютным чемпионом здесь является Сауль «Канело» Альварес из Мексики, а тройке лидеров - француз Кристиан Мбилли, мексиканец Хайме Мунгия и канадец Эрик Базинян.

В среднем дивизионе Геннадий Головкин и Мейирим Нурсултанов все также располагаются на первой и второй позициях соответственно. На третьей — британский боксер Лиам Смит. Титул чемпиона мира принадлежит Джермаллу Чарло из США.

Сергей Липинец поднялся с 13-го на 11-е место в рейтинге первого полусреднего веса. Чемпион WBC — американец Реджис Прогрейс, а на верхушке рейтинга располагаются испанец Сандор Мартин и представители США Гэри Антуан Рассел и Хосе Карлос Рамирес.