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Казахстанские боксеры успешно провели поединки в Москве
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы Ербосынулы, Жанабаев и Балоев успешно провели поединки в Москве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы одержал досрочную победу над Илиасом Ачергуи из Бельгии. Их встреча стала главным событием вечера бокса «Дерись и побеждай! Event 40», который прошел 23 декабря в Москве.
С первого раунда Айдос обозначил свои серьезные намерения, выбрасывая силовые одиночные удары. В дальнейшем он методично разбивал защиту соперника. В четвертом раунде Ербосынулы внезапно оказался в нокдауне. Однако после окончания раунда выяснилось, что бельгиец получил серьезную травму - у него вылетело правое плечо, в связи с чем бой пришлось остановить. Айдос Ербосынулы завоевал пояс WBO Global, оставшись непобежденным.
Нурсултан Жанабаев единогласным решением судей в нелегком бою взял верх над филиппинцем Арнелом Тинампаем. По итогам десяти раундов он завоевал титул WBC Asia. Бой в основном проходил на встречных курсах. При этом филиппинский боксер, выступающий спарринг-партнером легендарного Мэнни Пакьяо, показал невероятную стойкость. После жестких пропущенных ударов он не просто оставался на ногах, но и моментально переходил к атаке.
Али Балоев вновь одержал победу чистым нокаутом, победив Афинни Абиодуна из Нигерии. С первого раунда складывалось впечатление, что Балоев может завершить поединок в любой удобный момент, если будет работать серийно и комбинационно. Но казахстанец никуда не спешил и работал обстоятельно, выполняя все наставления своего тренерского штаба. Нигериец много внимания уделял защите. В итоге Балоев пробил классическую двойку в челюсть в середине восьмого раунда, после чего его оппонент оказался на канвасе и уже не смог продолжить бой.
Константин Брусенский из Казахстана дебютировал с досрочной победой над россиянином Дагиром Качакаевым.
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