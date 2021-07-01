Казахстанские боксеры улучшили свои позиции в рейтинге WBA

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Позиции боксеров из Казахстана:

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий поднялся с 15-й на 13-ю строчку. Лидирует британец Даниэль Дюбуа, за ним в ТОП-3 располагаются Александр Усик из Украины и кубинец Луис Ортис. Основной чемпионский титул принадлежит Энтони Джошуа (Великобритания).

В первом тяжелом дивизионе Серик Мусадилов стал выше на две позиции — 12-й. Возглавляет рейтинг кубинский боксер Юниэр Дортикос, далее идут южноафриканец Кевин Лерена и Томми Маккарти из Великобритании. «Суперчемпион» мира — француз с армянскими корнями Арсен Гуламирян.

Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы сохраняет за собой первую строчку табеля о рангах, опережая Давида Бенавидеса из США и англичанина Джона Райдера. Пояс WBA Super принадлежит звездному мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу.

Садриддин Ахмедов остался на 15-й строке в рейтинге первой средней категории. ТОП-3 здесь составляют Исраил Мадримов (Узбекистан), а также американцы Себастьян Фандора и Джулиан Уильямс. Чемпион WBA Super — другой спортсмен из США Джермелл Чарло.

Во втором легчайшем весе Евгений Павлов поднялся с десятой позиции на девятую. Лидерами дивизиона являются американец Рэиси Алим, армянский спортсмен Азат Оганесян и американец Даниэль Роман. «Суперчемпион» мира WBA в этом весовом подразделении — Муроджон Ахмадалиев из Узбекистана.