+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 0 °С
USD 388.70 EUR 428.70
RUB 6.08 CNY 55.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанские боксеры улучшили свое положение в рейтинге WBC

12 Ноября 2019 09:34
Поделиться:
Казахстанские боксеры улучшили свое положение в рейтинге WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) представил обновленную версию рейтинга представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме

Мы готовы к чемпионским боям - Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы нокаутировал соперника с 24 победами Мадияр Ашкеев прошел взвешивание перед боем против аргентинца с 43 победами Титульный бой Головкина номинирован на лучший поединок года

Позиции боксеров из Казахстана:

Во втором среднем весе Али Ахмедов поднялся с 15-й на 14-ю строчку, а Айдос Ербосынулы улучшил свое положение с 34-го до 33-го места.

Выступающий в среднем весе Жанибек Алимханулы вошел в ТОП-15, поднявшись с 16-го места. Мейирим Нурсултанов стал выше на четыре отметки — 25-й.

Представитель первого среднего веса Канат Ислам занимает 23-е место (был 24-м), Садриддин Ахмедов совершил подъем с 33-й на 27-ю позицию, также в ТОП-40 под 39-м номеров вошел Мадияр Ашкеев.

Полусредневес Нурсултан Жанабаев отыграл три строки и теперь занимает 30-е место.

Батыр Джукембаев улучшил свое положение в табели о рангах первого полусреднего дивизиона — с 13-го до 12-го.

Легковес Виктор Коточигов располагается на 22-й отметке (в прошлом релизе был 25-м).

Алимханулы вошел в ТОП-15 рейтинга WBC после победы нокаутом в бою за два титула

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив