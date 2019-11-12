Казахстанские боксеры улучшили свое положение в рейтинге WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) представил обновленную версию рейтинга представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Позиции боксеров из Казахстана:

Во втором среднем весе Али Ахмедов поднялся с 15-й на 14-ю строчку, а Айдос Ербосынулы улучшил свое положение с 34-го до 33-го места.

Выступающий в среднем весе Жанибек Алимханулы вошел в ТОП-15, поднявшись с 16-го места. Мейирим Нурсултанов стал выше на четыре отметки — 25-й.

Представитель первого среднего веса Канат Ислам занимает 23-е место (был 24-м), Садриддин Ахмедов совершил подъем с 33-й на 27-ю позицию, также в ТОП-40 под 39-м номеров вошел Мадияр Ашкеев.

Полусредневес Нурсултан Жанабаев отыграл три строки и теперь занимает 30-е место.

Батыр Джукембаев улучшил свое положение в табели о рангах первого полусреднего дивизиона — с 13-го до 12-го.

Легковес Виктор Коточигов располагается на 22-й отметке (в прошлом релизе был 25-м).

Алимханулы вошел в ТОП-15 рейтинга WBC после победы нокаутом в бою за два титула