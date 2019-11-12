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вчера 21:21
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вчера 21:14
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вчера 17:21
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Казахстанские боксеры улучшили свое положение в рейтинге WBC
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) представил обновленную версию рейтинга представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Позиции боксеров из Казахстана:
Во втором среднем весе Али Ахмедов поднялся с 15-й на 14-ю строчку, а Айдос Ербосынулы улучшил свое положение с 34-го до 33-го места.
Выступающий в среднем весе Жанибек Алимханулы вошел в ТОП-15, поднявшись с 16-го места. Мейирим Нурсултанов стал выше на четыре отметки — 25-й.
Представитель первого среднего веса Канат Ислам занимает 23-е место (был 24-м), Садриддин Ахмедов совершил подъем с 33-й на 27-ю позицию, также в ТОП-40 под 39-м номеров вошел Мадияр Ашкеев.
Полусредневес Нурсултан Жанабаев отыграл три строки и теперь занимает 30-е место.
Батыр Джукембаев улучшил свое положение в табели о рангах первого полусреднего дивизиона — с 13-го до 12-го.
Легковес Виктор Коточигов располагается на 22-й отметке (в прошлом релизе был 25-м).
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