Казахстанские боксеры улучшили свое положение в рейтинге BoxRec

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Али Балоев (6-0, 5 КО), Искандер Харсан (4-0, 4 КО) и Асхат Жантурсынов (1-0, 1 КО) одержали победы в рамках вечера бокса в Остине (штат Техас, США), сообщает Sports.kz.

Балоев уже в первом раунде «удосрочил» американца Ричарда Уркисо (3-5-2, 1 КО), мексиканец Мануэль Рубалькава (4-28, 0 КО) продержался против Харсана три раунда, а Жантурсынов дебютировал с победы техническим нокаутом во втором раунде над Питом Рейной (0-1).

После своих побед Балоев поднялся в рейтинге авторитетного сайта BoxRec.com на 34 позиции и теперь занимает 248-е место в первом тяжелом весе, Харсан взлетел на 95 мест во втором легчайшем весе - сейчас он 396-й, а Жантурсынов расположился на 775-м месте в первом тяжелом дивизионе (ранее он не имел рейтинга).