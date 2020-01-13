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Казахстанские боксеры улучшили положение в рейтинге IBF

13 Января 2020 16:56
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Казахстанские боксеры улучшили положение в рейтинге IBF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Международной боксерской федерации (IBF), сообщает Sports.kz.

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В среднем весе, где чемпионом мира является Геннадий Головкин , Мейирим Нурсултанов поднялся с девятой на восьмую позицию, а Жанибек Алимханулы улучшил положение на две строчки и стал 12-м. Первые две строчки рейтинга вакантны, третье место занимает будущий соперник GGG, поляк Камил Шеремета.

В полусреднем дивизионе обладатель титула IBF Pan Pacific Нурсултан Жанабаев сохранил восьмое место. Чемпионский титул принадлежит американцу Эрролу Спенсу , первое место рейтинга — у узбекистанца Кудратилло Абдукахорова , вторая строчка вакантна, а замыкает тройку лидеров россиянин Сергей Липинец .
Представитель первого среднего дивизиона Батыр Джукембаев , занимавший в прошлом выпуске табеля о рангах 11-ю позицию, стал восьмым. Чемпион мира — британец Джош Тэйлор, а первую тройку составляют Апинун Кхонгсонг (Таиланд), Субриэль Матиас (Пуэрто-Рико) и Лиам Паро (Австралия).


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Ключевые слова: Спорт,
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