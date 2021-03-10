Казахстанские боксеры участвуют в международном турнире в Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Германии в городе Кельн стартует международный турнир, который продлится до 14 марта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Состав национальной сборной представляют следующие спортсмены:

Сакен Бибосынов 52 кгОразбек Асылкулов 57 кгЕртуган Зейнулинов 63 кгАсланбек Шымбергенов 69 кгЕрасыл Жакпеков 75 кгНурбек Оралбай 81 кгАйбек Оралбай 91 кгКамшыбек Конкабаев + 91 кг.Боксеры будут защищать честь страны под руководством тренеров Мырзагали Айтжанова и Аскара Еркебаева.







