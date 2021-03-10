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    19:44, 09 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанские боксеры участвуют в международном турнире в Германии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Германии в городе Кельн стартует международный турнир, который продлится до 14 марта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

    Состав национальной сборной представляют следующие спортсмены:

    Сакен Бибосынов 52 кг
    Оразбек Асылкулов 57 кг
    Ертуган Зейнулинов 63 кг
    Асланбек Шымбергенов 69 кг
    Ерасыл Жакпеков 75 кг
    Нурбек Оралбай 81 кг
    Айбек Оралбай 91 кг
    Камшыбек Конкабаев + 91 кг.
    Боксеры будут защищать честь страны под руководством тренеров Мырзагали Айтжанова и Аскара Еркебаева.




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