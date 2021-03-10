19:44, 09 Март 2021 | GMT +6
Казахстанские боксеры участвуют в международном турнире в Германии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Германии в городе Кельн стартует международный турнир, который продлится до 14 марта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.
Состав национальной сборной представляют следующие спортсмены:Сакен Бибосынов 52 кг
Оразбек Асылкулов 57 кг
Ертуган Зейнулинов 63 кг
Асланбек Шымбергенов 69 кг
Ерасыл Жакпеков 75 кг
Нурбек Оралбай 81 кг
Айбек Оралбай 91 кг
Камшыбек Конкабаев + 91 кг.
Боксеры будут защищать честь страны под руководством тренеров Мырзагали Айтжанова и Аскара Еркебаева.