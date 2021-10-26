Казахстанские боксеры убойно стартовали на чемпионате мира-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первый день соревнований на чемпионате мира-2021 по боксу в Белграде (Сербия) выступили два казахстанских боксера — Серик Темиржанов (57 кг) и Аблайхан Жусупов (67 кг), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как ранее сообщалось, Темиржанов на стадии 1/32 финала встретился с монголом Энх-Амаром Хархуу и одержал победу единогласным решением судей — 5:0.

Жусупов также начал выступление с 1/32 финала, он провел бой с Ю Линем из Тайбэя и тоже победил единогласным решением — 5:0.

Таким образом, первый день ЧМ-2021 по боксу обошелся для сборной Казахстана без потерь. Полностью состав команды выглядит так: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Аблайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Бек Нурмаганбет (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Нурлан Сапарбай (+92 кг).



