Казахстанские боксеры стартовали с победы на турнире в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Костелеоне (Испания) стартовал международный турнир по боксу «Boxam». В первый день соревнований на ринг вышли трое казахстанских боксеров, и все трое одержали победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Сабырхан Махмуд, выступающий в весовой категории до 52 кг, одержал победу над Мартином Пересом из Панамы и вышел в следующий раунд турнира. Закир Сафиуллин (63 кг) победил представителя Марокко Надира Абдилхака и вышел во второй раунд соревнований. Аблайхан Жусупов (69 кг) также оказался сильнее своего французского соперника и начал соревнования с убедительной победы.

Напомним, что турнир продлится до 6 марта.