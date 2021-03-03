РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:10, 03 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанские боксеры стартовали с победы на турнире в Испании

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Костелеоне (Испания) стартовал международный турнир по боксу «Boxam». В первый день соревнований на ринг вышли трое казахстанских боксеров, и все трое одержали победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Сабырхан Махмуд, выступающий в весовой категории до 52 кг, одержал победу над Мартином Пересом из Панамы и вышел в следующий раунд турнира. Закир Сафиуллин (63 кг) победил представителя Марокко Надира Абдилхака и вышел во второй раунд соревнований. Аблайхан Жусупов (69 кг) также оказался сильнее своего французского соперника и начал соревнования с убедительной победы.

    Напомним, что турнир продлится до 6 марта.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:48
    Мужчину, умышленно заразившего ВИЧ женщин, осудили в Темиртау
    Сегодня, 08:32
    Анастасия Березовская стала шестой на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 08:27
    Мария Бровкова получила «бронзу» на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!