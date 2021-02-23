Казахстанские боксеры стартовали с победы на турнире «Странджа» в Болгарии

CОФИЯ. КАЗИНФОРМ - В Болгарии стартовал международный турнир по боксу «Странджа». Казахстанские боксеры успели отметиться первыми победами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Они на счету Назым Кызайбай и Саматали Тольтаева. Тольтаев в категории до 63 килограммов оказался сильнее Мизама Айколя из Турции. Кызайбай в свою очередь в весе до 51 килограммов на старте выиграла у Рабабы Чеддар (Марокко).



