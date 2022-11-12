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Казахстанские боксеры проведут девять финальных боев за «золото» чемпионата Азии

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
12 Ноября 2022, 09:11
Казахстанские боксеры проведут девять финальных боев за «золото» чемпионата Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В субботу, 12 ноября, на чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане (Иордания) пройдут финальные бои у мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Мужская сборная Казахстана представлена в финале ЧА-2022 девятью боксерами: Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг). Прямая трансляция боев начнется в 16:00 по астанинскому времени.

Пять казахстанских боксеров сразятся в с представителями Узбекистана.

Список финальных боев казахстанцев выглядит так:

48 кг. Санжар Ташкенбай (Казахстан) — Аратаке Кадзума (Япония);

51 кг. Сакен Бибосынов (Казахстан) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан);

54 кг. Махмуд Сабырхан (Казахстан) — Карло Паалам (Филиппины);

57 кг. Серик Темиржанов (Казахстан) — Абдумалик Халоков (Узбекистан);

67 кг. Дулат Бекбауов (Казахстан) — Бунджонг Синсири (Таиланд);

71 кг. Асланбек Шымбергенов (Казахстан) — Зеяд Ишайш (Иордания);

75 кг. Нурканат Райыс (Казахстан) — Саиджамшид Джафаров (Узбекистан);

92 кг. Айбек Оралбай (Казахстан) — Мадияр Сайдрахимов (Узбекистан);

+92 кг. Камшыбек Кункабаев (Казахстан) — Лазизбек Муллажонов (Узбекистан).


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