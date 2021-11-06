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Казахстанские боксеры прошли взвешивание перед финалами ЧМ-2021
6 Ноября 2021 20:40
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БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Сакен Бибосынов (51 кг) и Серик Темиржанов (57 кг) прошли процедуру взвешивания перед финальными боями на чемпионате мира в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Соперниками обоих боксеров в финале будут американцы: Бибосынов сразится с Роско Хиллом, а Темиржанов встретится с Джамалом Харви.
Напомним, на данный момент сборная Казахстана выиграла на ЧМ-2021 в Белграде одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали. Перед началом второго дня финалов Казахстан занимает третье место в медальном зачете, уступая России (1-1-2) и Японии (2-0-0).
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