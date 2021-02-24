СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры продолжают выступление в Болгарии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

По результатам очередного соревновательного дня Ангелина Лукас, представляющая Казахстан в весовой категории до 51 кг, выиграла поединок у словацкой спортсменки Николь Дурицовой и прошла в четвертьфинал турнира.

У мужчин в весовой категории 57 кг Бийбарс Жексен выиграл соперника из Турции со счётом 4-1.

В весовой категории 81 кг Бауржан Байгоншеков выиграл соперника из Швеции раздельным решением судей. Нурканат Райыс, представляющий сборную в весе 75 кг одержал победу над боксером из Армении со счетом 5:0.

Сагындык Тогамбай, выступающий в весовой категории до 91 кг оказался сильнее хорватского боксера.

Поражение потерпел Куан Куатов, выступающий в весовой категории до 69, который уступил сопернику из Украины со счётом 0-5.

Напомним, что в дневной сессии турнира, команда Казахстана по боксу отметилась двумя победами.

