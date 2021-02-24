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    14:46, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанские боксеры продолжают выступление в Болгарии

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    СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры продолжают выступление в Болгарии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    По результатам очередного соревновательного дня Ангелина Лукас, представляющая Казахстан в весовой категории до 51 кг, выиграла поединок у словацкой спортсменки Николь Дурицовой и прошла в четвертьфинал турнира.

    У мужчин в весовой категории 57 кг Бийбарс Жексен выиграл соперника из Турции со счётом 4-1.
    В весовой категории 81 кг Бауржан Байгоншеков выиграл соперника из Швеции раздельным решением судей. Нурканат Райыс, представляющий сборную в весе 75 кг одержал победу над боксером из Армении со счетом 5:0.
    Сагындык Тогамбай, выступающий в весовой категории до 91 кг оказался сильнее хорватского боксера.
    Поражение потерпел Куан Куатов, выступающий в весовой категории до 69, который уступил сопернику из Украины со счётом 0-5.
    Напомним, что в дневной сессии турнира, команда Казахстана по боксу отметилась двумя победами.

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