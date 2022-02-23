Казахстанские боксеры продолжают выступление на международном турнире в Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Болгарии состоится очередной соревновательный день международного турнира по боксу «Странджа», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В дневной сессии, которая стартует в 18:00 на ринг выйдут девять казахстанских боксерш: Назым Кызайбай (до 50 килограммов), Балауса Муздиман (до 54 кг), Дина Жоламан (до 54 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг), Римма Волосенко (до 60 кг), Айдана Забынбекова (до 60 кг), Мадина Нуршаева (до 66 кг), Дарига Шакимова (до 66 кг) и Надежда Рябец (до 75 кг).

В вечерней сессии пройдут мужские поединки. В ее рамках состоится казахстанское дерби в весе до 71 кг между Ермаханом Жакпековым и Куаном Куатовым. Также запланированы выступления следующих боксеров: Санжара Ташкенбая (до 48 кг), Данияла Сабита (до 48 кг), Дамира Абдыкадыра (до 51 кг), Тимура Кабдешова (до 51 кг), Василия Самчука (до 60 кг), Нурканата Райыса (до 65 кг) и Нурлана Сапарбая (свыше 92 кг).

Уже известны результаты нескольких поединков. Бибарыс Жексен (57 кг) одержал победу над французом Самюэлем Кистоурри со счетом 5:0. Выступающий в этой же весовой категории Оразбек Асыкулов оказался сильнее представителя Кыргызстана Женисбека Белашарова. Василий Самчук (60 кг) одержал победу над британцем Нилом Фарреллом со счетом 4:1. Адилет Курметов уступил Мурату Йылдырыму из Германии. Ерасыл Жакпеков (80 кг) победил Савелия Садома из России со счетом 3:2. Абзал Куттыбеков (92 кг) также одержал победу над испанцем Эмануэля Пла Рейеса и вышел в следующий раунд турнира.