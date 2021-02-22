Казахстанские боксеры примут участие в турнире в Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены команды Казахстана по боксу примут участие в традиционном международном турнире «Strandja-2021» в Болгарии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Соревнования стартуют сегодня, 22 февраля, и продлятся до 27 февраля.

Команду Казахстана представят Олжас Байниязов, Бейбарыс Жексен, Саматали Толтаев, Куан Куатов, Нурканат Раис, Бауржан Байгоншеков, Сагындык Тогмбай, Айболды Дауренов и Адиль Басыгараев.

