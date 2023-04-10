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    09:37, 10 Апрель 2023 | GMT +6

    Казахстанские боксеры получили бои в андеркарде у «Канело»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Бек Нурмаганбет (8-0, 6 КО) и Абильхан Аманкул (2-0, 2 КО) проведут свои следующие поединки 6 мая в Гвадалахаре (Мексика), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Изначально планировалось, что спортсмены выйдут на ринг 15 апреля в Помоне, штат Калифорния, США, но, судя по всему, их планы изменились. Согласно информации BoxRec.com, Нурмаганбет в своем поединке встретится с венесуэльцем Аргенисом Эспаньей (15-1, 14 КО), а Аманкул сразится с представителем Мексики Хесусом Моройоки Паломаресом (7-2-1, 4 КО).

    В главном событии шоу местная звезда Сауль «Канело» Альварес (58-2-2, 39 КО) будет защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в бою с британцем Джоном Райдером (32-5, 18 КО).

    В настоящее время оба казахстанца проводят подготовку в одном зале с «Канело» в Сан-Диего.


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