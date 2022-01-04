Новости
Казахстанские боксеры поднялись в рейтинге WBA
4 Января 2022 20:51
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован новый рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеКоманда Казахстана по фристайл-акробатике выступит на этапе Кубка мира в Канаде Караганда примет отбор в национальную команду Казахстана по настольному теннису Вовлекающий сельскую молодежь в спорт пенсионер пробежал более 30 тысяч километров
Спортивный портал предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксеров из Казахстана. Отмечается, что Камшыбек Кункабаев ворвался в ТОП-5 лучших тяжеловесов, а Султан Заурбек вошел в десятку рейтинга второго полулегкого веса.
Супертяжелый вес (свыше 90,7 кг):
Жан Кособуцкий (Казахстан) поднялся с 10-й позиции на 9-ю.
Тяжелый вес (до 90,7 кг):
Камшыбек Кункабаев (Казахстан) поднялся с 9-й позиции на 4-ю.
Средний вес (до 72,6 кг):
Анатолий Муратов (Казахстан / Германия) поднялся с 7-й позиции на 5-ю.
Второй полулегкий вес (до 59 кг):
Султан Заурбек (Казахстан) поднялся с 13-й позиции на 10-ю.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Команда Казахстана по футзалу назвала предварительный состав на чемпионат Европы
- Команда Казахстана по фристайл-акробатике выступит на этапе Кубка мира в Канаде
- Вовлекающий сельскую молодежь в спорт пенсионер пробежал более 30 тысяч километров
- Караганда примет отбор в национальную команду Казахстана по настольному теннису
- Более 1000 спортивных объектов насчитывается в Нур-Султане
- Претендент на титул чемпиона мира из Казахстана показал бой с тенью на высоте 3500 метров
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн