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Казахстанские боксеры поднялись в рейтинге WBA

4 Января 2022 20:51
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Казахстанские боксеры поднялись в рейтинге WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован новый рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Спортивный портал предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксеров из Казахстана. Отмечается, что Камшыбек Кункабаев ворвался в ТОП-5 лучших тяжеловесов, а Султан Заурбек вошел в десятку рейтинга второго полулегкого веса.

Супертяжелый вес (свыше 90,7 кг):
Жан Кособуцкий (Казахстан) поднялся с 10-й позиции на 9-ю.

Тяжелый вес (до 90,7 кг):
Камшыбек Кункабаев (Казахстан) поднялся с 9-й позиции на 4-ю.

Средний вес (до 72,6 кг):
Анатолий Муратов (Казахстан / Германия) поднялся с 7-й позиции на 5-ю.

Второй полулегкий вес (до 59 кг):
Султан Заурбек (Казахстан) поднялся с 13-й позиции на 10-ю.


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