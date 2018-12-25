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Казахстанские боксеры поднялись в мировом рейтинге после побед в Москве
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Нурсултан Жанабаев (6-0, 4 КО), Айдос Ербосынулы (10-0, 8 КО) и Константин Брусенский (1-0, 1 КО) успешно выступили в вечере бокса в СК «Крылья Советов» в Москве (Россия) и улучшили свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com, сообщает Sports.kz.
Жанабаев победил единогласным решением судей филиппинца Арнела Тинампая (25-23-1, 11 КО) и поднялся на 98-е место в первом среднем весе (был 138-м). Ербосынулы выиграл на отказе в четвертом раунде бельгийца Илиаса Ачергуи (12-4-1, 6 КО) и переместился с 95-го места на 58-е в суперсреднем весе. Брусенский, для которого это был дебют на профи-ринге, нокаутировал во втором раунде россиянина Дагира Качакаева (0-1) и расположился в рейтинге легковесов на 1261-й позиции.
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