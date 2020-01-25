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Казахстанские боксёры поборются за олимпийские лицензии в Иордании

25 Января 2020 13:00
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Казахстанские боксёры поборются за олимпийские лицензии в Иордании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Амман (Иордания) стал местом проведения азиатского квалификационного турнира по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Проведение квалификационного отбора боксеров стран Азии/Океании на Олимпиаду-2020 в Токио состоится в Аммане с 3 по 11 марта 2020 года.

«Мероприятие, первоначально планировавшееся в китайском Ухане с 3 по 14 февраля 2020 года, было перенесено после совместного решения рабочей группы МОК и Олимпийского комитета Китая отменить соревнования из-за развития вспышки коронавируса. После тщательного рассмотрения всех альтернативных вариантов, рабочая группа одобрила предложение Национального Олимпийского комитета Иордании, чтобы как можно скорее подтвердить даты и место проведения соревнований в интересах спортсменов, готовящихся к отборочному турниру и набравших форму»,- говорится в сообщении рабочей группы Международного Олимпийского комитета по боксу (BTF).

При этом основные положения турнира, а именно вопросы логистики, материально-технические детали будут сообщены Национальным Олимпийским комитетам, Национальным федерациям и официальным лицам в ближайшие дни.

«Рабочая группа благодарит всех, кто предложил свою помощь в скорейшей организации квалификационных соревнований в короткие сроки»,- резюмируется в официальном обращении. Отметим, что команда Казахстана по боксу на данный момент проводит сбор в Нур-Султане.

Ранее сообщалось, что Азиатский квалификационный турнир по боксу, который должен был состояться в китайском городе Ухане, перенесен на неопределенный срок из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.


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Ключевые слова: Спорт,
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