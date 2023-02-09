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Казахстанские боксеры одержали девять побед подряд на старте турнира в Венгрии

9 Февраля 2023, 04:01
Казахстанские боксеры одержали девять побед подряд на старте турнира в Венгрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Дебрецене (Венгрия) проходит международный турнир по боксу памяти Иштвана Бочкаи, на котором выступают и боксеры из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Восемь из них уже провели стартовые бои, причем один успел подраться дважды. Пока мужская сборная Казахстана не понесла ни одной потери на турнире. Результаты первых боев казахстанцев можно посмотреть ниже.

57 кг. Серик Темиржанов – Азрак Бабиров (Азербайджан) – 5:0;

60 кг. Саматали Тольтаев – Илия Бадер (Польша) – 3:2;

63,5 кг. Санатали Тольтаев – Яссин Арфа (Бельгия) – 5:0;

67 кг. Дулат Бекбауов – Даниэль Даный (Венгрия) – 5:0;

71 кг. Ермахан Жакпеков – Шэннан Дэви (Австралия) – 5:0;

80 кг. Нурбек Оралбай – Джордж Кротти (Англия) – 4:1, Никита Нюстедт (Финляндия) – 5:0;

92 кг. Айбек Оралбай – Симонас Урбонавичюс (Литва) – 5:0;

+92 кг. Дамир Тойбай – Максим Ваз (Франция) – 5:0.

В четверг, 9 февраля, у мужчин в борьбу вступят еще пять казахстанских боксеров: Темиртас Жусупов (48 кг), Дамир Абдикадыр (51 кг), Даулет Молдашев (54 кг), Аятулла Такижанов (75 кг) и Шаймурат Кусайынов (86 кг).


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