Казахстанские боксеры не изменили положения в рейтинге WBA
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала актуальную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, пишет Sports.kz.
В первом тяжелом дивизионе Бейбут Шуменов сохранил звание «обычного» чемпиона мира.
Во втором среднем дивизионе чемпион WBA International, WBC Asia и WBO Global Айдос Ербосынулы остался на второй строчке, уступая кубинскому боксеру Дэвиду Морреллу-младшему. Третье место принадлежит кубинцу Ленноксу Аллену из Гайаны. Чемпионом мира WBA Super в этой категории является британец Каллум Смит.
Обладатель пояса WBA Continental Americas в первом полусреднем весе Батыр Джукембаев по-прежнему располагается на 15-м месте в рейтинге своей категории. Тройку лидеров составляют Альберто Пуэлло (Доминиканская Республика), Льюис Ритсон (Великобритания) и Рансес Бартелеми (Куба). «Суперчемпионским» титулом владеет британец Джош Тэйлор.
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