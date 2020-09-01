+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 23 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанские боксеры не изменили положения в рейтинге WBA

1 Сентября 2020 20:24
Поделиться:
Казахстанские боксеры не изменили положения в рейтинге WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала актуальную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, пишет Sports.kz.

Новости по теме
Новый ФОК появится в Ерейментау
Бублик не смог пробиться во второй раунд US Open и выйти на Джоковича Зимнюю Универсиаду-2021 перенесли из-за пандемии коронавируса Михаил Кукушкин уверенно вышел во второй круг US Open

В первом тяжелом дивизионе Бейбут Шуменов сохранил звание «обычного» чемпиона мира.

Во втором среднем дивизионе чемпион WBA International, WBC Asia и WBO Global Айдос Ербосынулы остался на второй строчке, уступая кубинскому боксеру Дэвиду Морреллу-младшему. Третье место принадлежит кубинцу Ленноксу Аллену из Гайаны. Чемпионом мира WBA Super в этой категории является британец Каллум Смит.
Обладатель пояса WBA Continental Americas в первом полусреднем весе Батыр Джукембаев по-прежнему располагается на 15-м месте в рейтинге своей категории. Тройку лидеров составляют Альберто Пуэлло (Доминиканская Республика), Льюис Ритсон (Великобритания) и Рансес Бартелеми (Куба). «Суперчемпионским» титулом владеет британец Джош Тэйлор.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив