Казахстанские боксеры не изменили положения в рейтинге WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала актуальную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, пишет Sports.kz.

В первом тяжелом дивизионе Бейбут Шуменов сохранил звание «обычного» чемпиона мира.

Во втором среднем дивизионе чемпион WBA International, WBC Asia и WBO Global Айдос Ербосынулы остался на второй строчке, уступая кубинскому боксеру Дэвиду Морреллу-младшему. Третье место принадлежит кубинцу Ленноксу Аллену из Гайаны. Чемпионом мира WBA Super в этой категории является британец Каллум Смит.

Обладатель пояса WBA Continental Americas в первом полусреднем весе Батыр Джукембаев по-прежнему располагается на 15-м месте в рейтинге своей категории. Тройку лидеров составляют Альберто Пуэлло (Доминиканская Республика), Льюис Ритсон (Великобритания) и Рансес Бартелеми (Куба). «Суперчемпионским» титулом владеет британец Джош Тэйлор.