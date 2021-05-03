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    02:00, 03 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанские боксеры изменили позиции в обновленном рейтинге WBA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг во всех весовых категориях — некоторые изменения коснулись и казахстанских боксеров, сообщает Sports.kz.

    Во втором легчайшем весе Евгений Павлов (3-0, 2 КО) поднялся с 11-го места на 10-е. В среднем весе представляющий Германию уроженец Казахстана Анатолий Муратов (22-2-1, 15 КО) поднялся с 10-й позиции на 8-ю. В супертяжелом весе Жан Кособуцкий (15-0, 14 КО) опустился с 14-го места на 15-е.

    Напомним, последний бой Жана Кособуцкого был титульным — в феврале он завоевал пояс WBA International, нокаутировав в четвертом раунде нигерийского боксера Онориоде Эхвариеме (18-2, 17 КО).

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