Казахстанские боксеры изменили позиции в обновленном рейтинге WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг во всех весовых категориях — некоторые изменения коснулись и казахстанских боксеров, сообщает Sports.kz.

Во втором легчайшем весе Евгений Павлов (3-0, 2 КО) поднялся с 11-го места на 10-е. В среднем весе представляющий Германию уроженец Казахстана Анатолий Муратов (22-2-1, 15 КО) поднялся с 10-й позиции на 8-ю. В супертяжелом весе Жан Кособуцкий (15-0, 14 КО) опустился с 14-го места на 15-е.

Напомним, последний бой Жана Кособуцкого был титульным — в феврале он завоевал пояс WBA International, нокаутировав в четвертом раунде нигерийского боксера Онориоде Эхвариеме (18-2, 17 КО).