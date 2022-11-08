Казахстанские боксеры гарантировали себе 21 медаль на чемпионате Азии-2022 в Аммане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 боксер из Казахстана примет участие в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Аммане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанский боксер Айбек Оралбай в четвертьфинальном бое на чемпионате Азии-2022 в Аммане в весовой категории до 92 килограммов сразился с индийцем Навином Кумаром и победил его единогласным решением судей, при этом трижды отправив соперника в нокдаун.

Еще один казахстанский спортсмен Камшыбек Кункабаев в весовой категории свыше 92 килограммов встретился с До Хьен Кимом из Южной Кореи и одержал победу единогласным решением судей.

В итоге казахстанские боксеры гарантировали себе 21 медаль на чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане.

У мужчин в полуфинале сразятся 12 спортсменов: Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

В составе женской сборной Казахстана в полуфинале выступят 9 человек: Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Уракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг), Гульсая Ержан (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).





Фото: sports.kz