Казахстанские боксеры добились прогресса в обновленном рейтинге WBO

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала обновленную версию рейтингов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Али Ахмедов вошел в рейтинг второго среднего веса и занял 13-е место. Чемпионом мира в этом весе является Сауль «Канело» Альварес из Мексики, а тройку лидеров составляют британцы Зак Паркер и Джон Райдер, а также представитель США Калеб Плант.

В сентябре Али Ахмедов победил единогласным решением судей американца Габриэля Росадо и завоевал титулы WBC Silver и IBF North American.

В среднем дивизионе чемпионом мира WBO является Жанибек Алимханулы. Мейирим Нурсултанов поднялся с пятой на третью позицию. Ведущим претендентом является мексиканец Хайме Мунгия, второе место занимает Крис Юбэнк-младший из Великобритании.

Во втором полулегком дивизионе Султан Заурбек, занимавший 12-ю строчку, стал десятым. Первая позиция рейтинга принадлежит Арчи Шарпу из Великобритании, за ним в топ-3 располагаются Оскар Вальдес из Мексики и австралийский боксер Лиам Уилсон. Чемпионский титул WBO в этом весе вакантен.





