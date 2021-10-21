Казахстанские боксеры дали клятву перед чемпионатом мира-2021

Представители сборной Казахстана дали клятву боксера перед выступлением на чемпионате мира-2021 в Белграде (Сербия), передает Sports.kz.

Видео клятвы опубликовано на официальной странице Казахстанской Федерации бокса в Instagram.

Напомним, мировое первенство пройдет с 24 октября по 6 ноября.

Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Кайратом Сатжановым выбрал следующий состав:

48 кг. Темиртас Жусупов. МСМК

51 кг. Сакен Бибосынов. ЗМС

54 кг. Махмуд Сабырхан. МСМК

57 кг. Серик Темиржанов. МСМК

60 кг. Саматали Тольтаев. МСМК

63,5 кг. Санатали Тольтаев. МСМК

67 кг. Абылайхан Жусупов. ЗМС

71 кг. Асланбек Шымбергенов. МСМК

75 кг. Нурканат Райыс. МС

80 кг. Нурбек Оралбай. МСМК

86 кг. Бек Нурмаганбет. МСМК

92 кг. Айбек Оралбай. МСМК

+92 кг. Нурлан Сапарбай. МС.